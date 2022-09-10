Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не возлагает ответственность за обстрелы Запорожской АЭС на украинских военных из-за того, что США обладают большим влиянием на ООН, этим же обусловлена позиция экспертов по вопросам, касающимся Ирана и Сирии.
Президент США Джо Байден опасается поставлять Киеву больше оружия из-за страха перед российским ядерным арсеналом, заявил в беседе с украинским "Пятым каналом" бывший советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
ВВС России и Китая могут обеспечить свои машины типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами "воздух-воздух" для нанесения ударов по американским самолётам дальней разведывательной авиации, самолетам-заправщикам и тактической системы воздушной разведки и наблюдения, считают эксперты издания.