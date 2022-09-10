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Букингемский дворец сообщил о похоронах Елизаветы II 19 сентября

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве.
Газета.Ru
Члены королевской семьи проведут ночь у гроба в траурном бдении по традиции, которая называется Бдение принцев.
ТАСС
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
RT на русском
Процедура подготовки к похоронам Елизаветы II еще несколько десятилетий назад была разработана во всех деталях с участием самой королевы.
ТАСС

Подробнее о событии

Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября
Фонтанка.Рувчера в 12:43
Стала известна дата похорон Елизаветы II
Вечерняя Москвавчера в 12:18
Государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти
ИА SM-News8 сентября в 15:00
Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября
РЕН ТВвчера в 12:11
Похороны королевы Елизаветы II назначены на 19 сентября
ФАНвчера в 12:09
Похороны Елизаветы II назначены на 19 сентября
Известиявчера в 12:06
Королеву Великобритании Елизавету II похоронят утром 19 сентября
Lenta.ruвчера в 12:14

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