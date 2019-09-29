РПЛ
Vprognoze.ruБукмекер: «Спартак» обыграет «Оренбург» в матче РПЛ
В предыдущем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» (2:3). В среду «Оренбург» одержал победу над «Чертаново» в 1\16 финала Кубка России. Букмекер Pinnacle явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на их победу коэффициент 1.8. Шансы «Оренбурга» взять три очка оценили коэффициентом 4.8.
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