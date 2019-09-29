РПЛ
Vprognoze.ruБукмекер: «Спартак» обыграет «Оренбург» в матче РПЛ
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
25
Мельгарехо
19
Понсе
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
В предыдущем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» (2:3). В среду «Оренбург» одержал победу над «Чертаново» в 1\16 финала Кубка России. Букмекер Pinnacle явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на их победу коэффициент 1.8. Шансы «Оренбурга» взять три очка оценили коэффициентом 4.8.
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