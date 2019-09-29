РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекер: «Спартак» обыграет «Оренбург» в матче РПЛ

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
В предыдущем туре «Оренбург» уступил «Локомотиву» (2:3). В среду «Оренбург» одержал победу над «Чертаново» в 1\16 финала Кубка России. Букмекер Pinnacle явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на их победу коэффициент 1.8. Шансы «Оренбурга» взять три очка оценили коэффициентом 4.8.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Букмекер: «Спартак» обыграет «Оренбург» в матче РПЛ

Vprognoze.ruвчера в 05:26

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Спартак» - «Оренбург»

Российская газета28 сентября в 21:20

«Спартак» — «Оренбург», 29 сентября, прогноз на матч РПЛ

Чемпионат28 сентября в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Политика

Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией

«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели 28 сентября в 04:28
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова в роли модели затмила мировых звезд в Париже

Актриса Светлана Ходченкова попробовала себя в роли манекенщицы, выйдя на подиум вместе с Евой Лонгорией, Ашварией Рай, Хелен Миррен и многими другими.
Народные новости вчера в 04:49
Происшествия

Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели вчера в 07:27
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Фигурное катание

Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту, поделилась эмоциями после победы.
RT на русском вчера в 17:42
Происшествия

В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник

REGNUM 01:02
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в России

Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, выиграл Гран-при России.
Ведомости вчера в 09:58
Происшествия

Шестеро напавших на пограничников РФ браконьеров из КНДР арестованы

Ранее информировали, что браконьеры с северокорейской шхуны напали на российских пограничников в Японском море.
Газета.Ru вчера в 23:30
Происшествия

Центральная котельная горит в Поронайске

Сегодня, 30 сентября, в 11:58 в оперативные службы Поронайского района поступило сообщение о том, что горит центральная котельная.
АСТВ вчера в 21:21
Футбол

«Спартак» отправил в отставку Кононова

Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс 28 сентября в 22:14
Общество

Температура во Владивостоке побила рекорд 1938 года

РБК 01:56
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие

День Победы и Независимости отмечают в Абхазии 30 сентября

Историк Аслан Авидзба в своей книге "Отечественная война 1992-1993гг. Вопросы военно-политической истории Абхазии" писал: 30 сентября Эдуард Шеварднадзе обвинил Россию в поддержке абхазов, "открытии границы для проникновения в Грузию российских наемников и техники, в координации боевых действий абхазов".
Sputnik Абхазия 01:30
Политика

Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Коммерсантъ вчера в 12:59
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Происшествия

В США нашли пропавший «корабль-призрак»

Американские поисковики обнаружили на озере Верхнее (штат Миннесота) судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".
РИА Новости вчера в 20:16
Происшествия

Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД

Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги.
Известия 00:51
Политика

Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд

Иран потребовал от США компенсацию в $50 млрд из-за ущерба, нанесенного от санкций.
Газета.Ru 01:34
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Гаджеты

Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года

Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Космос

Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Известия 01:20
Политика

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Ugpressa.ru вчера в 08:54
Происшествия

СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

REGNUM вчера в 14:06
Общество

В Казани завершился финал конкурса программистов «Цифровой прорыв»

Lenta.ru вчера в 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное