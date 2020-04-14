Сфера игорной деятельности исключена из обновленных критериев отбора системообразующих предприятий, сообщили ТАСС в Минэкономики. Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.

Экономика Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники. 118

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Политика Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.

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Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 61

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Общество В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 154

Политика Турция назвала условия покупки у США системы ПРО Как напомнил Чавушоглу, решение властей Турции закупить российские системы С-400 стало итогом провала десятилетних переговоров с США.

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