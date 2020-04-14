Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБукмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Сфера игорной деятельности исключена из обновленных критериев отбора системообразующих предприятий, сообщили ТАСС в Минэкономики. Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
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Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Коммерсантъ14:15

Игорный бизнес исключили из критериев отбора системообразующих предприятий

Известия11:59

ГП проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

РИА Новости09:19

Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

РБК11:27

Прокуратура заинтересовалась включением букмекеров в список системообразующих компаний

ТАСС06:30

Генпрокуратура поручила проверить, как букмекеры стали системообразующими

REGNUM07:10

ГП просит проверить включение букмекеров в перечень финподдержки

РЕН ТВ07:06
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Lenta.ru 06:47
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Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
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Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
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Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
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Политика

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Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы

Подмосковная полиция переведена на усиленный режим несения службы.
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Армия и оружие

Пентагон реанимировал программу создания тяжелой БМП в попытке угнаться за Россией

Американцы отстают от России в разработке перспективной тяжелой гусеничной БМП.
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Марка Renault сократит рынки присутствия

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Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

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Происшествия

В Астраханской области умер пациент с коронавирусом

Мужчина 1947 года рождения скончался сегодня в 19:45. У него была сливная пневмония, а также подтвержденный тест на коронавирус.
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В Сети рассказали о лимузине ЗИЛ-4102, который не понравился Михаилу Горбачеву

В работу проект "борт N1" не отправили по нескольким причинам, но основной называют то, что он не понравился Горбачеву.
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Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
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Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
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Турция назвала условия покупки у США системы ПРО

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Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»

Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
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Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
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