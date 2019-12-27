Общество
BFM.ruБукмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Все регионы с 1 января 2020 года должны обновить свои правила землепользования и застройки в соответствии с новым классификатором. Однако большинство, в том числе Москва и Петербург, не обновили правила, отметили в отраслевой организации.
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с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБК07:18
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В Алматы разбился пассажирский самолет
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Политика
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«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
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Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Происшествия
Обвиняемым в мошенничестве при строительстве метро дали условные сроки
Куйбышевский районный суд поставил точку в деле о мошенничестве при строительстве метро на 7 миллионов рублей.
Авто
Chery в 2020 году представит в России несколько новинок
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Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
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Косторная выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию
Победительницей короткой программы в одиночном фигурном катании у женщин на чемпионате России в Красноярске стала Алёна Косторная.
Общество
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Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
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Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Общество
Зафиксирована новая волна мошенничества в Instagram
Компания «Инфосекьюрити», специализирующаяся на информационной безопасности, в предновогодний период зафиксировала новую волну мошенничеств, связанных со взломом учетных записей в Instagram.
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Политика
В Киеве рассказали о сетке телеканала для неподконтрольного Донбасса
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