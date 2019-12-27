Общество
BFM.ruБукмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Читать в источнике
Оценить150
с чего всё началось
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.РБК07:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Фигурное катание
Медведева: сделала максимум в короткой программе на ЧР, болит нога
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что сделала максимум в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Экономика
Обманутым дольщикам вернут деньги
На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов.
Хоккей
Малыхин сменил «Трактор» на «Спартак»
Нападающий «Трактора» Федор Малыхин, в пятницу расторгнувший контракт с челябинцами, продолжит карьеру в стане столичного «Спартака».
Хоккей
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме победили казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Шоу-бизнес
Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Кино
В японском трейлере «Соника в кино» показали малыша Соника
Кинокомпания Paramount Pictures на своём японском YouTube-канале опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино», в котором авторы показали малыша Соника.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Театры
Кто может сменить Галину Волчек в «Современнике»
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Культура
Раскрывала таланты и души: какой мы запомним Галину Волчек
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Общество
Стилист Сергей Зверев подал жалобу в ЕСПЧ в связи со штрафом за пикет
Шоумен Сергей Зверев обратился в ЕСПЧ в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале.
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Происшествия
На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе
Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
В офис ФБК пришли с обысками. Навальный задержан
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.