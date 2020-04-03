Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина, ехавшая на вызов. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в первой половине дня.

Гаджеты Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.

Общество Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Экономика Продажи имбиря и чеснока в РФ из-за коронавируса выросли в 2,5 раза В конце марта - начале апреля объем розничных продаж имбиря и чеснока в России на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос в 2,5 р. Как пояснили эксперты, это связано с природными лечебными свойствами растений, к которым привычно обращаются россияне.

Общество Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Общество Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.

Общество На Камчатке подтвердились два первых случая заражения коронавирусом О двух подтвержденных случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у жителей Камчатки сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в правительстве Камчатского края.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество Глава Красноярского края обратился к жителям региона Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.