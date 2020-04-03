Экономика
REGNUMБукмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
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Букмекерская контора «Фонбет» оказалась в списке системообразующих предприятий России
Эхо Москвывчера в 12:30
В антикризисный список системообразующих предприятий попала букмекерская контора
Znak.comвчера в 11:52
«Макдоналдс», «Балтика» и «Фонбет» признаны системообразующими предприятиями
Daily Stormвчера в 10:55
«Фонбет» вошел в число системообразующих компаний, список которых составлен правительством
Советский спортвчера в 10:17
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