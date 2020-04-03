Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.

Общество В Северной Осетии продлили режим самоизоляции Согласно указу главы Северной Осетии, сроки основных ограничений, касающихся массовых мероприятий, посещения общественных мест, продлены до 19 апреля.

Общество В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Теннис Шарапова опубликовала свой номер телефона Бывшая первая ракетка мира опубликовала свой номер телефона и предложила всем желающим писать ей.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Экономика Эксперты оценили потери российской экономики из-за длительного простоя Москва, 3 апреля 2020, 06:52 — REGNUM Российская экономика за месяц простоя — объявленные до 30 апреля нерабочими дни — может потерять до 1% ВВП по итогам 2020 года.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Экономика Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.

Общество Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.

Политика В США капитана зараженного коронавирусом авианосца сняли с должности Бретт Крозье, капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт", борющегося со вспышкой коронавируса, был освобожден от командования после утечки в СМИ письма, в котором он просил руководство флота о помощи.

Происшествия В Тамбовской области выявили седьмой случай заражения коронавирусом В Тамбовской области на 3 апреля было шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них двое уже выздоровели и были выписаны.

Общество Дипломаты собирают средства для помощи застрявшим в США россиянам Российские дипломаты в США организовали сбор средств для помощи гражданам России, которые не могут вернуться на родину из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Общество Минпромторг предлагает открыть строительные магазины Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.