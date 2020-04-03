Экономика

REGNUMREGNUMБукмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
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В список системообразующих компаний включили букмекерскую контору «Фонбет»

Forbesвчера в 14:30

«Макдоналдс», «Балтика» и «Фонбет» признаны системообразующими предприятиями

Daily Stormвчера в 10:55

Правительство включило букмекерскую компанию в список системообразующих

Дождьвчера в 12:05

Правительство признало ФОНБЕТ системообразующим предприятием России

Чемпионатвчера в 12:00

В антикризисный список системообразующих предприятий попала букмекерская контора

Znak.comвчера в 11:52

Букмекерская контора «Фонбет» оказалась в списке системообразующих предприятий России

Эхо Москвывчера в 12:30

«Фонбет» вошел в число системообразующих компаний, список которых составлен правительством

Советский спортвчера в 10:17
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Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Здоровье

В Белоруссии число случаев коронавируса возросло до 440

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 440. Об этом сообщает белорусский Минздрав.
RT на русском 11:38
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург 03:39
Технологии

Распространение коронавируса с маской и без показали на видео

Сотрудники компании LaVision опубликовали видео, в котором демонстрируется распространение коронавируса с маской и без.
Ferra 06:27
Происшествия

Взрыв в Подмосковье: возросло число жертв, возбуждено дело

В МЧС подтвердили обнаружение тела еще одного погибшего. Таким образом жертвами взрыва стали два человека, еще шестеро пострадали.
Вести.Ru 12:06
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Космос

«Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-16» вывезут на стартовый комплекс Байконура 6 апреля

ТАСС 10:27
Кино

Названы во время самоизоляции популярные у россиян фильмы и сериалы

По заявлением ряда СМИ, стало известно, что во время нерабочей недели россияне смотрели фильмы, читали книги, играли в видеоигры и смотрели ролики на видеохостингах.
Live24 04:55
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Общество

В России выявлены 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:44
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии

Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
НТВ 02:24
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Стали известны меры поддержки семей на Дону в период самоизоляции

Стало известно, как власти помогут семьям в период действия режима самоизоляции. Меры поддержки приняты распоряжением губернатора.
Donday.ru 10:08
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
РИА Новости 11:28
Авто

Российские тесты проходит новый Land Rover Defender

На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
ГЛАС.RU 02 апреля в 12:14
Общество

Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран

Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.
Go31.ru вчера в 17:07
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru вчера в 06:07
Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 03:57
Здоровье

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Политика

В Великобритании избрали нового лидера Лейбористской партии

Лейбористская партия Великобритании избрала своим новым лидером 57-летнего Кейра Стармера. Об этом 4 апреля сообщает Би-би-си.
Телеканал RTVI 07:45
Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.
Известия 13:17
Общество

В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.
Комсомольская правда 12:44
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13:32
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru вчера в 08:04
Общество

Тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom попали в Сеть

Несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе Zoom, популярность которого увеличилась в связи с мировой вспышкой коронавируса, попали в Сеть.
Life.ru 06:23
Общество

Собянин обязал работающих москвичей соблюдать дистанцию из-за COVID-19

Москвичи, которые продолжают работать, обязаны соблюдать на предприятии дистанцию в 1,5 м из-за распространения коронавируса, данное требование перестает быть просто рекомендацией.
Известия 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
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