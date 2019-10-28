Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБукмекеры: «Барселона» обыграет «Вальядолид» со счетом 3:0

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
Букмекеры считают, что у гостей практически нет шансов в предстоящей игре. БК BingoBoom оценивает победу «Барселоны» коэффициентом 1,13, что соответствует вероятности 85%. Поставить на успех «Вальядолида» можно за 20,0, а на ничью — за 9,6. В процентах вероятности это 5% и 10% соответственно.
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