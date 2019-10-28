Букмекеры считают, что у гостей практически нет шансов в предстоящей игре. БК BingoBoom оценивает победу «Барселоны» коэффициентом 1,13, что соответствует вероятности 85%. Поставить на успех «Вальядолида» можно за 20,0, а на ничью — за 9,6. В процентах вероятности это 5% и 10% соответственно.

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Армия и оружие Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.

Общество Количество моногородов в России может сократиться вдвое По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Общество Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.

Происшествия СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка Следственные органы начали проверку в связи с публикацией в СМИ видео, на котором малыши в детском саду по время дневной прогулки избивают девочку, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СКР по региону Кристина Гузовская.

Гаджеты Samsung представил концепт нового складного смартфона В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном.

Экономика Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд «В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.