Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекеры: «Барселона» обыграет «Вильярреал» в матче Примеры

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
Беспроигрышная серия команды в Примере составляет три матча кряду (две победы и ничья). В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3. Шансы «Вильярреала» взять три очка оценили коэффициентом 9.1.
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