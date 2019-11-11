«Ливерпуль» 10 ноября в матче 12-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и увеличил шансы на чемпионство в текущем сезоне. По мнению аналитиков БК «Фонбет», шансы команды из Ливерпуля стать чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2019/20 весьма высоки.

Политика Глава МИД Украины рассказал, где «лежит» закон об амнистии в Донбассе Закон об амнистии участников конфликта в Донбассе, принятый украинским парламентом прошлого созыва, в нарушение конституции не был передан на подпись президенту, он "лежит где-то в столе", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Общество Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Наука Тайга оказалась источником парниковых газов Исследование, проведенное учеными из Хельсинкского университета под руководством Катерины Мачаковой, показало, что бореальные леса Северного полушария служат источником закиси азота N2O — вещества, парниковая активность которого в 298 раз выше, чем у углекислого газа.

Транспорт В Сахалинской области перекрыли трассу из-за гололёда Трасса Тымовское — Александровск-Сахалинский в Сахалинской области перекрыта в связи с невозможностью технических служб обеспечить безопасное движение транспорта в условиях гололёда.

Кино «Доктор Сон» так и не проснулся в американском прокате «Доктор Сон» же, несмотря на самый широкий охват среди новичков недели (3855 площадок — на 613 больше, чем у «Мидуэя»), сумел заработать лишь $14,1 млн — почти вдвое меньше, чем ему прочили.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.

Футбол Евсеев: «Гончаренко правильно сказал. Судьи, сделайте лицо попроще» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поддержал коллегу из ЦСКА Виктора Гончаренко, который резко поговорил с судьей в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2). Гончаренко, в частности, попросил судью «делать лицо попроще» и принимать критику.