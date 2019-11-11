Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБукмекеры: «Манчестер Сити» не догонит «Ливерпуль»

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
«Ливерпуль» 10 ноября в матче 12-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:1 и увеличил шансы на чемпионство в текущем сезоне. По мнению аналитиков БК «Фонбет», шансы команды из Ливерпуля стать чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2019/20 весьма высоки.
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