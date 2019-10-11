Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБукмекеры: Украина победит Литву с вероятностью 95%

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
БК BingoBoom предлагает поставить на победу украинской сборной по коэффициенту 1,05, что соответствует вероятности 95%. Успех Литвы оценивается коэффициентом 27,0. В процентах вероятности это 1%. Ничейный результат представлен с котировкой 14,0 (вероятность 4%).
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Букмекеры: Украина победит Литву с вероятностью 95%

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