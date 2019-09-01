Футбол

ПрофильПрофильБукмекеры назвали шансы на отставку тренера «Спартака»

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Букмекеры рассчитали шансы отставки главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова. Как сообщает «Чемпионат.com», коэффициенты на увольнение наставника красно-белых резко изменились в пятницу, 20 сентября.
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