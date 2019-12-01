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Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекеры не сомневаются в победе «Зенита» в матче со «Спартаком»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
В предыдущем туре РПЛ «Спартак» расписал мировую с «Уфой» со счетом 0:0. Специалисты букмекерской компании Pinnacle явным фаворитом матча называют «Зенит», предлагая на их победу коэффициент 1.5. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается по коэффициенту 6.9.
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