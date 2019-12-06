РПЛ
Vprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Динамо» обыграть «Зенит» в матче РПЛ
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
21
Ерохин
5
Барриос
17
Шатов
7
Азмун
22
Дзюба
1
Шунин
17
Паршивлюк
4
Рыков
18
Ордец
2
Морозов
11
Шиманьски
15
Нойштедтер
5
Филипп
6
Юсупов
34
Рауш
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» команда оторвалась на 8 очков. Победная серия «Зенита» в чемпионате России составляет три матча кряду. В предыдущем туре команда одержала минимальную победу над «Спартаком» (1:0).«Динамо» в свою очередь после смены тренера одержало три победы кряду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зенит - Динамо 6 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу
КП - Санкт-Петербургвчера в 07:25
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:19, Ашберн
Наука
Нейросети научились предсказывать поведение генов: борьба с раком
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Политика
Франция поддержала высылку российских дипломатов из Германии
4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Общество
Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке
Политика
Путин заговорил на немецком языке на встрече с бизнесменами из ФРГ
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса Германии стал говорить на немецком языке.
Наука
В Армении нашли погребение «амазонки»
Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Политика
Зеленский предлагает создать на Донбассе «муниципальную стражу»
По замыслу украинского президента, на неподконтрольных киевской власти территориях Донбасса следует создать «муниципальную стражу».
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасные для пожилых людей лекарства.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Футбол
«Зенит» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы «Зенита» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в 19-м туре РПЛ.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Экономика
Медведев оценил рост экономики России
Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Политика
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ
Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Политика
В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.