От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» команда оторвалась на 8 очков. Победная серия «Зенита» в чемпионате России составляет три матча кряду. В предыдущем туре команда одержала минимальную победу над «Спартаком» (1:0).«Динамо» в свою очередь после смены тренера одержало три победы кряду.

Политика Франция поддержала высылку российских дипломатов из Германии 4 декабря стало известно о высылке из Германии в связи с убийством двух представителей спецслужб РФ, работавших в российском посольстве.

Энергетика ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Наука В Армении нашли погребение «амазонки» Археологи открыли в Армении, на некрополе Бовера I, погребение женщины со следами развитой мускулатуры и боевых ранений.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Экономика Медведев оценил рост экономики России Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Политика Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.