РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Динамо» обыграть «Зенит» в матче РПЛ

Зенит — Динамо
3 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
От ближайшего преследователя в лице «Локомотива» команда оторвалась на 8 очков. Победная серия «Зенита» в чемпионате России составляет три матча кряду. В предыдущем туре команда одержала минимальную победу над «Спартаком» (1:0).«Динамо» в свою очередь после смены тренера одержало три победы кряду.
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