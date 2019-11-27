Футбол
Vprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Краснодара» выйти из группы Лиги Европы
Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выйти из группы ЛЕ. "Быки" попали в группу C, где соперниками команды являются "Базель", "Хетафе" и "Трабзонспор".
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Краснодар - Базель 28 ноября. Прогноз и ставки на матч группового этапа Лиги Европы
КП - Кубань26 ноября в 04:02
«Краснодар» — «Базель». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 28 ноября 2019 года
LiveSport.ru26 ноября в 22:33
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