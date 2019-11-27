Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Краснодара» выйти из группы Лиги Европы

Краснодар — Базель
сегодня
в 10:50
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Краснодар»
Букмекеры оценили шансы «Краснодара» выйти из группы ЛЕ. "Быки" попали в группу C, где соперниками команды являются "Базель", "Хетафе" и "Трабзонспор".
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