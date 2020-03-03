Музыка

78.ru78.ruБукмекеры «Евровидения» оценили шансы на победу Little Big в 10%

Второе место и 10 процентов присудили литовской группе The Roop, после которой расположилась Россия. Напомним, Little Big лишились директора по развитию после объявления о выступлении на «Евровидении».
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