Музыка
78.ruБукмекеры «Евровидения» оценили шансы на победу Little Big в 10%
Второе место и 10 процентов присудили литовской группе The Roop, после которой расположилась Россия. Напомним, Little Big лишились директора по развитию после объявления о выступлении на «Евровидении».
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По заявкам букмекеров: Little Big уже пророчат третье место на «Евровидении»
Радио Комсомольская правда11:59
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 19:09, Ашберн
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