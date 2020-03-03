Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС. Киркоров назвал решение Первого канала неожиданным и невероятно перспективным.

Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

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