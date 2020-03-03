Музыка

Газета.RuГазета.RuКиркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС. Киркоров назвал решение Первого канала неожиданным и невероятно перспективным.
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Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в Евровидении

Life.ru10:54

Киркоров назвал участие Little Big в «Евровидении» очень перспективным для России

ТАССвчера в 14:29

Шансы Little Big на победу в Евровидении оценили в комитете Госдумы по культуре

Телеканал 360°09:14

Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении

РИА Новости06:40

Little Big едет на «Евровидение»: российские звезды оценили выбор

РЕН ТВвчера в 22:58

Российские звезды шоу-бизнеса оценили решение отправить Little Big на «Евровидение»

URA.Ruвчера в 16:42

Александр Скляр оценил новость об участии Little Big в «Евровидении»

Известия07:37
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