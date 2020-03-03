Музыка
Газета.RuКиркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Народный артист России Филипп Киркоров одобрил выбор рейв-группы Little Big в качестве представителя России на "Евровидении-2020", сообщает ТАСС. Киркоров назвал решение Первого канала неожиданным и невероятно перспективным.
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Политика
Гончарук просит суд запретить Раде рассматривать вопрос о его отставке
Истец (Гончарук) просит суд запретить председателю Разумкову "до вынесения решения по существу" включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания 4 марта вопрос об отставке премьер-министра Украины или кого-либо другого из кабинета министров.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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ВС отказал в иске о незаконности голосования по поправкам
Верхровный суд отказался рассматривать иск, поданный 27 февраля членом московского УИК №2566 Александром Артемьевым о незаконности распоряжения президента России Владимира Путина о возложении на избиркомы обязанности организовывать голосование по поправкам в Конституцию.
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На Украине подтвердился первый случай коронавируса
Минздрав Украины подтвердил первый случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа в стране.
Политика
Зеленский использует скамью запасных для смены правительства
Владимир Зеленский решил воспользоваться скамейкой запасных. Вместо него президент предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля.
Авто
BMW показала финальный тизер Concept i4
Автомобиль, который должен быть представлен в Женеве и можно увидеть на этом тизере — Concept i4 с цифровыми зеркалами и, видимо, чуть более широкими бамперами.
Общество
Gucci отменил модный показ в США из-за коронавируса
Представители модного дома заявили журналистам о переносе показа новой коллекции одежды в качестве меры предосторожности в связи с неопределенностью, которая сохраняется из-за вспышки коронавируса.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
Армия и оружие
Шойгу: ВМФ получит пять подводных лодок в текущем году
В 2020 году Объединенной судостроительной корпорации предстоит передать ВМФ головные атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Казань», первые серийные атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск», а также дизельную субмарину «Волхов».
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» и вернулось на второе место
Заработанные три очка позволили «Динамо» вернуться на второе место в турнирной таблице и обойти на два очка «Зарю», однако у луганчан есть матч в запасе.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Армия и оружие
Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Экономика
Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Авто
Хетчбэк Peugeot 208 стал автомобилем года в Европе
Победителем европейского конкурса Car of the Year 2020 стала электрическая версия хетчбэка Peugeot 208, 2 марта сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Политика
Названа самая непопулярная церковь Украины
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) оказалась самой непопулярной в стране, следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.