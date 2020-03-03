Музыка

ToDay News UfaToDay News UfaБукмекеры оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Российская группа замыкает тройку лидеров.
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Букмекеры оценили шансы Little Big на победу в Евровидении

Life.ru10:54

«Евровидение» поделилось предсказаниями букмекеров. Little Big рвутся к победе наперегонки с исландцами и литовцами

Фонтанка.Ру10:26

Букмекеры: Шансы группы Little Big на победу в «Евровидении-2020» составляют примерно 16%

Агентство Москва06:08

Букмекеры предрекли Little Big третье место на «Евровидении»

Газета.Ru07:48

Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении

РИА Новости06:40

Шансы Little Big на победу в Евровидении оценили в комитете Госдумы по культуре

Телеканал 360°09:14

Эксперты оценили шансы российской группы Little Big выиграть «Евровидение»

Sport24.ruвчера в 15:14
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Комментарии

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Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera

Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
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«Яндекс.Такси» решили заблокировать в Латвии

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BFM.ru 07:34
Происшествия

Три самолета за утро совершили экстренную посадку

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Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
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Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 15:01
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
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Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
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Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

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В руководстве Всемирного банка приняли решение направить 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи на борьбу с новым типом коронавируса.
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Германия планирует передать России данные о советских военнопленных

Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях.
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«Ливерпуль» впервые с января 2019-го проиграл два матча подряд

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Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

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Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
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Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России

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Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

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Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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BMW показала конкурента Tesla Model 3 с запасом хода 600 километров

Компания BMW представила концепт-кар i4, серийная версия которого появится в 2021 г. и составит конкуренцию Tesla Model 3. Заявленный запас хода автомобиля без подзарядки аккумуляторов составит 600 километров (по мировому циклу WLTP).
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Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35

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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
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«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду

«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.
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Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко

Lenta.ru 17:30
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Минтранс планирует создать почти 5 тыс. региональных авиамаршрутов

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