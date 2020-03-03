Музыка

Пятый каналПятый каналБукмекеры высоко оценили шансы Little Big на победу на «Евровидении»

Аналитики считают, что первенство в международном конкурсе достанется группе из Исландии. Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на победу на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 10%. Об этом сообщил портал Eurovisionworld.
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