В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм». Согласно линии от букмекерской конторы «Олимп», победа хозяев оценивается в 2,66, в то время, как на коллектив под руководством Жозе Моуринью можно поставить за 2,60.

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Общество В США предрекли крах России как космической державы Как утверждает издание The Hill, «началом конца» России как космической державы станет запуск с лета 2020 года регулярных пилотируемых миссий кораблей американских компаний к Международной космической станции (МКС), как это следует из недавнего доклада генерального инспектора американского космического агентства (NASA).

Технологии Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.

Политика Вучич пригласил Путина в Сербию Сербский лидер Александр Вучич в ходе переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его посетить Сербию в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова Лопырева и Булатов скрывать факт своей свадьбы не стали, и Вика сама рассказала о бракосочетании в интервью на YouTube-шоу «Ходят слухи».

Политика Зеленский рассчитывает на обмен «всех на всех» до конца года Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен заключенными по схеме «всех на всех» до конца года, об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Общество ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

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Политика Киев продлил пошлины на товары российского происхождения "Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ", - написал он в Telegram-трансляции с заседания.

Общество Экстренно госпитализирован Валдис Пельш Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".

Религия Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.