Футбол
MetaratingsБукмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм». Согласно линии от букмекерской конторы «Олимп», победа хозяев оценивается в 2,66, в то время, как на коллектив под руководством Жозе Моуринью можно поставить за 2,60.
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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019: прямая трансляция матча 15 тура АПЛ
КП - Самаравчера в 19:59
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