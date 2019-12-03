В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм». Согласно линии от букмекерской конторы «Олимп», победа хозяев оценивается в 2,66, в то время, как на коллектив под руководством Жозе Моуринью можно поставить за 2,60.

Экономика РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.

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Политика Российских дипломатов высылают из Германии Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

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Политика В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.

Общество Россиянам разрешили посещать бассейн без справки Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Шоу-бизнес Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.

Космос «Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.