Футбол
MetaratingsБукмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм». Согласно линии от букмекерской конторы «Олимп», победа хозяев оценивается в 2,66, в то время, как на коллектив под руководством Жозе Моуринью можно поставить за 2,60.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 4 декабря 2019: прямая трансляция матча 15 тура АПЛ
КП - Самаравчера в 19:59
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»: аналитики уверены в победе команды Моуриньо
ODDS.ru02 декабря в 03:05
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 12:13, Ашберн
Экономика
РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Происшествия
После взрыва газа в доме под Белгородом возбуждено дело
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу Импровизированные колокола зазвучали прямо в замке именитого семейства.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ в Эстерсунде
Французский биатлонист Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на 20 км в рамках этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Хоккей
Кучеров — о победном голе: повезло, что Стэмкос нашёл мою клюшку
Российский форвард отметился победным голом в овертайме, воспользовавшись передачей капитана команды Стивена Стэмкоса.
Армия и оружие
Путин: США рассматривают космос как театр военных действий
США рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Футбол
«Буду пугать бизнесменов»: звезда «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв дал откровенное интервью Е1.RU
Максим Поташёв прибыл в Екатеринбург, чтобы выступить с лекцией о бизнесе.
Политика
В СБУ опровергли данные об обысках в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил, что сотрудники СБУ проводят обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справки
Доказательство своей позиции ведомство нашло в санитарных нормах, где сказано, что медсправка для посетителей бассейна старше 12 лет необходима только при возникновении в городе неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации.
Происшествия
Массовую аварию спровоцировал водитель грузовика в Калуге
Авария произошла днем в среду, 4 декабря, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
Происшествия
Прокуратура запросила для фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова четыре года колонии
Прокуратура просит для фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова четыре года колонии общего режима, сообщает корреспондент Дождя.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Космос
«Триколор» запустит собственный телеканал live-трансляций
Вещание «Большого эфира» начнется 6 декабря с трансляции с космодрома Байконур пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» .Телеканал также в режиме реального времени покажет стыковку «грузовика» с пилотируемой орбитальной станцией, которая намечена на 9 декабря.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Космос
Спутник НАСА обнаружил на Луне обломки индийского зонда «Викрам»
Лунной станции Соединенных Штатов удалось обнаружить на естественном спутнике нашей планеты части зонда «Викрам», запущенного Индией.