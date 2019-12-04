Футбол

MetaratingsMetaratingsБукмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
сегодня
в 14:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм». Согласно линии от букмекерской конторы «Олимп», победа хозяев оценивается в 2,66, в то время, как на коллектив под руководством Жозе Моуринью можно поставить за 2,60.
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Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

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