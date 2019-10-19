РПЛ
Vprognoze.ruБукмекеры оценили шансы «Ростова» обыграть «Зенит» в матче РПЛ
Победная серия ростовчан составляет два матча. В своем последнем матче «Ростов» одержал уверенную победу над ЦСКА (1:3). Специалисты букмекерской компании Pinnacle явным фаворитом матча называют «Зенит», предлагая на и победу коэффициент 1.5. Шансы «Ростова» на победу оценили коэффициентом 6.3.
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