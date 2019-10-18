Футбольный клуб «Ростов» сегодня сразится с одним из лидеров российской Премьер-Лиги питерским «Зенитом». Матч 13-го тура чемпионата пройдет северной столице.

ФК «Ростов» сегодня на выезде играет с «Зенитом»

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Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

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Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

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