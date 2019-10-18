РПЛ

Дон-ТРДон-ТРФК «Ростов» сегодня на выезде играет с «Зенитом»

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Футбольный клуб «Ростов» сегодня сразится с одним из лидеров российской Премьер-Лиги питерским «Зенитом». Матч 13-го тура чемпионата пройдет северной столице.
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