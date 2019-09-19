Футбол
Vprognoze.ruБукмекеры оценили шансы российских клубов выйти из группы в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Беньямин Вербич
|51′
|57′
Феликс Беймо
Эрик Ларссон
|64′
Андерс Кристиансен
Жерсон Родригеш
Артем Беседин
|73′
|73′
Андерс Кристиансен
Маркус Антонссон
Виталий Буяльский
|84′
|86′
Арнор Траустасон
Роман Галль
Виктор Цыганков
Александр Караваев
|90′+1′
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
71
Бойко
94
Кендзера
30
Шабанов
44
Кадар
16
Миколенко
29
Буяльский
5
Сидорчук
8
Шепелев
20
Караваев
41
Беседин
7
Вербич
27
Далин
2
Ларссон
24
Нильсен
17
Бенгтссон
4
Сафари
18
Галль
6
Левицки
7
Баширу
5
Рикс
23
Антонссон
9
Розенберг
Мальме
Расстановка 4‑4‑2
Букмекеры оценил шансы российских клубов в групповом этапе Лиги Европы. Напомним, Россию на турнире представят ЦСКА и "Краснодар". Так, ЦСКА попал в группу H, где сыграет с "Эспаньолом", "Ференцварошом" и "Лудогорцем".
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