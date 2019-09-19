Букмекеры оценил шансы российских клубов в групповом этапе Лиги Европы. Напомним, Россию на турнире представят ЦСКА и "Краснодар". Так, ЦСКА попал в группу H, где сыграет с "Эспаньолом", "Ференцварошом" и "Лудогорцем".

Букмекеры оценили шансы российских клубов выйти из группы в Лиге Европы

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