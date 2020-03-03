Музыка

Телеканал 360°Телеканал 360°Букмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении

Практически все страны определились со своими представителями на Евровидении-2020, и букмекеры начали делать свои прогнозы. Первое место они отдали музыкантам из Исландии, а российской группе Little Big пророчат третью строчку на конкурсе.
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Впоследствии интерес к проекту подстегнуло распространение вируса SARS-CoV-2. На данный момент число заказчиков выросло до 12.
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