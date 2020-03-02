Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Экономика Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.

Гаджеты WhatsApp для iOS получил тёмный режим В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.

Общество МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject).

Политика Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.

Армия и оружие Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Наука В мозге новорожденных нашли взрослые способности к распознаванию лиц и сцен Последние исследования указывают на то, что селективная обработка зрительных стимулов в действительности может быть врожденной (или развивается очень рано и очень быстро — буквально за несколько дней): «правильную» форму лица могут распознать даже четырехдневные младенцы, а задействованы в обработке у них те же отделы затылочных долей, что и у взрослых.

Здоровье Грязный воздух убивает больше людей, чем курение, алкоголь и СПИД Международная группа исследователей доказала, что загрязнение воздуха как причина преждевременной смерти превосходит малярию в 19 раз, насилие в 17 раз и ВИЧ в 9 раз.

Политика Путин прописал веру в Бога в Конституции Путин предлагает дополнить статью 67 следующими словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Общество В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.

Здоровье Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19 Обращений по поводу коронавируса от россиян, путешествующих по миру и застрахованных по полису выезжающего за рубеж, пока не поступали, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.