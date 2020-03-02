Музыка
ToDay News UfaБукмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении
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Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.
— Филипп Киркоров, певецФАН 05:55
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Комментарии
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Экономика
Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject).
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Политика
Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Калифорнии
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
Армия и оружие
Минобороны: в Идлибе укрепрайоны террористов срослись с постами Турции
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Наука
В мозге новорожденных нашли взрослые способности к распознаванию лиц и сцен
Последние исследования указывают на то, что селективная обработка зрительных стимулов в действительности может быть врожденной (или развивается очень рано и очень быстро — буквально за несколько дней): «правильную» форму лица могут распознать даже четырехдневные младенцы, а задействованы в обработке у них те же отделы затылочных долей, что и у взрослых.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Экономика
В Хакасии сельские жители могут взять ипотеку под 2,7%
Один из коммерческих банков предлагает сельским жителям ипотеку под 2,7% при условии страхования жизни, сообщает вице-губернатор Ирина Войнова в Facebook.
Здоровье
Грязный воздух убивает больше людей, чем курение, алкоголь и СПИД
Международная группа исследователей доказала, что загрязнение воздуха как причина преждевременной смерти превосходит малярию в 19 раз, насилие в 17 раз и ВИЧ в 9 раз.
Здоровье
В России хотят ограничить рост цен на лекарства во время эпидемий
Согласно законопроекту, правительство получит право устанавливать цены на лекарства в период эпидемий.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Футбол
Омск, оставшись без «Авангарда», потеряет еще и «Иртыш»
Первые матчи нового сезона «Иртыш», который почти вышел в ФНЛ, намерен провести в Тюмени. Манеж «Красной звезды» не успеют подготовить.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Политика
Путин прописал веру в Бога в Конституции
Путин предлагает дополнить статью 67 следующими словами: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
Общество
В России могут ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в ресторанах, барах, кафе и буфетах в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, общей площадью менее 20 кв. м. В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Здоровье
Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19
Обращений по поводу коронавируса от россиян, путешествующих по миру и застрахованных по полису выезжающего за рубеж, пока не поступали, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали за прибавку к пенсии в один рубль
Гусева осудила Топилина за то, что отвечать за прибавку к пенсии в один рубль приходится депутатам, хотя этим должны заниматься представители ПФР.