Музыка

ToDay News UfaToDay News UfaБукмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении

Российская группа замыкает тройку лидеров.
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Филипп Киркоров
Шансы есть у всех: и у Молдавии, и у Эстонии, и у России. Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, то шансы есть.
— Филипп Киркоров, певецФАН 05:55

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