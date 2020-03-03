Музыка

ToDay News UfaToDay News UfaБукмекеры отдали Little Big третье место на Евровидении

Российская группа замыкает тройку лидеров.
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Филипп Киркоров
Туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big,.. то шансы есть.
— Филипп Киркоров, певецРифей-Пермь вчера в 07:57

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