РПЛ
АБНБукмекеры по-прежнему считают «Зенит» будущим победителем РПЛ
|34′
Алексей Ионов
|41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
|46′
|53′
Ивелин Попов
|57′
Роман Еременко
|63′
Дмитрий Чистяков
|69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
|72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|75′
|77′
Бактиер Зайнутдинов
|79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
|90′+3′
Урош Спайич
|90′+5′
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
52
Вильена
21
Намли
93
Сулейманов
17
Игнатьев
9
Ари
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
7
Еременко
6
Сигурдссон
18
Зайнутдинов
11
Ионов
2 ×
14
Шомуродов
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Букмекеры после окончания первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему считают петербургский «Зенит» основным претендентом на победу в турнире. Первая часть чемпионата завершилась, и командам осталось сыграть по 15 матчей.
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