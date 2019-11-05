РПЛ

АБНАБНБукмекеры по-прежнему считают «Зенит» будущим победителем РПЛ

Краснодар — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 3 ноября
Стадион «Краснодар»
34′
Алексей Ионов
41′
Алексей Ионов
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
46′
53′
Ивелин Попов
57′
Роман Еременко
63′
Дмитрий Чистяков
69′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
Мануэл Фернандеш
Юнес Намли
72′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
75′
77′
Бактиер Зайнутдинов
79′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
86′
Данил Глебов
Рагнар Сигурдссон
Иван Игнатьев
90′+3′
Урош Спайич
90′+5′
2 фото
Букмекеры после окончания первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему считают петербургский «Зенит» основным претендентом на победу в турнире. Первая часть чемпионата завершилась, и командам осталось сыграть по 15 матчей.
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