РПЛ

АБНАБНБукмекеры по-прежнему считают «Зенит» будущим победителем РПЛ

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Букмекеры после окончания первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему считают петербургский «Зенит» основным претендентом на победу в турнире. Первая часть чемпионата завершилась, и командам осталось сыграть по 15 матчей.
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