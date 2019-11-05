РПЛ
АБНБукмекеры по-прежнему считают «Зенит» будущим победителем РПЛ
Букмекеры после окончания первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему считают петербургский «Зенит» основным претендентом на победу в турнире. Первая часть чемпионата завершилась, и командам осталось сыграть по 15 матчей.
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Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество
В ОНФ назвали лидеров общероссийского рейтинга качества дорог
Тюмень, Белгород и Барнаул заняли верхние строчки рейтинга по качеству дорог, составленного активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам рейда "Дорожная инспекция".
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия
В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками
"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
URA.Ru 03:42
Армия и оружие
Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
RT на русском 02:27
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Футбол
«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»
ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».
Блокнот Ростов-на-Дону 03 ноября в 10:43
Армия и оружие
В России отмечают День военного разведчика
День военного разведчика отмечается в нашей стране ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года.
Парламентская газета вчера в 16:07
Общество
Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет
По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска
В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Политика
МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».
Известия 04:26
Политика
Президент РФ назначил в Волгоградской области новых судей
В арбитражном суде Волгоградской области судьей стала Екатерина Мицкевич.
Волгоградская правда 04:07
Политика
США выходят из Парижского соглашения по климату
Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
LentaChel.ru 03:53
Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Известия вчера в 18:23
Музыка
Жюри шоу «Голос» провело четвертый отбор участников
Наставники песенного шоу «Голос» отобрали в свои команды будущих участников во время четвертого отбора в эфире Первого канала.
iReactor 02 ноября в 04:26
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Телеканал 360° вчера в 13:37
Культура
В Третьяковской галерее выставлены работы юных брянских художниц
Стародубский вестник 03:55
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Происшествия
Пятеро детей госпитализированы после пожара в многоэтажке в Казани
Интерфакс - Россия 04:23
Политика
Конгрессмен: надо помочь странам «Триморья» снизить зависимость от России
Оказать поддержку странам Центральной и Восточной Европы в избавлении от «излишней» зависимости от российского топлива предложила член палаты представителей США Марси Каптур 5 ноября, сообщает RT.
Красная весна 04:13
Общество
В Ярославле уволили судью, раскритиковавшего генпрокурора Чайку
В Ярославле прекратили полномочия судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, раскритиковавшего генпрокурора Юрия Чайку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Медиазона 00:59