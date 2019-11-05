Букмекеры после окончания первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему считают петербургский «Зенит» основным претендентом на победу в турнире. Первая часть чемпионата завершилась, и командам осталось сыграть по 15 матчей.

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Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

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