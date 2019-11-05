РПЛ
АБНБукмекеры по-прежнему считают «Зенит» будущим победителем РПЛ
Букмекеры после окончания первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему считают петербургский «Зенит» основным претендентом на победу в турнире. Первая часть чемпионата завершилась, и командам осталось сыграть по 15 матчей.
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Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Политика
Путин уволил 10 генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД.
Происшествия
Силовики задержали первого заместителя главы Новотроицка
Силовики днём 5 ноября задержали первого заместителя главы Новотроицка Артёма Липатова.
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Политика
Ушел из жизни генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Сегодня, 5 ноября, скончался генерал-полковник Анатолий Ноговицын, освещавший в 2008 году ход конфликта в Южной Осетии.
Политика
Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
Политика
Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Политика
«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Политика
В Госдуме объяснили отказ Украины от транзита газа интересами США
Заявления о готовности украинской стороны прекратить транзит газа из России были сделаны под давлением американской стороны, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Происшествия
Появилось видео с убийцей ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с камер видеонаблюдения в детском саду «Сказка» в Ненецком автономном округе, где 36-летний неработающий житель Нарьян-Мара убил шестилетнего воспитанника.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
Политика
Песков рассказал, когда состоится Прямая линия с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о сроках Прямой линии с президентом и оглашения послания Федеральному собранию.
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Армия и оружие
В Сирии Россия и Турция завершили второе патрулирование
Российские и турецкие войска 5 ноября завершили второе совместное патрулирование в Сирии.
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Политика
Турция отказалась спрашивать разрешения США на российские самолеты
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о том, что страна сохраняет за собой право приобрести российские истребители в случае отказа США в поставках F-35, об этом сообщает ТАСС.
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.