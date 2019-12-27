Экономика
РБКБукмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.
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Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка
На днях на полицейских завели уголовное дело.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Фигурное катание
Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Театры
В ярославском Волковском театре сделают новую малую сцену
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала предновогодний шпагат в бане
В комментариях бывшая балерина выдала философский пост о шпагате как о мериле русской бани.
Политика
Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе
«В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», — цитирует его «РИА Новости».
Общество
В Италии разрешили выращивать марихуану
Еще раньше, в 2013-м, власти Италии разрешили использовать марихуану по медицинскому рецепту.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Финансы
Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования
По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Политика
Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил, сообщили журналистам в пресс-службе Гордеева.
Общество
МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете
МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Ранее посольство Соединённых Штатов на Украине назвало запуск поездов по Крымскому мосту шагом со стороны России, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».