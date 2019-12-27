Экономика

РБКРБКБукмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.
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Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор

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