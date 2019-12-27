Экономика
РБКБукмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.
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Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы
Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.
Фигурное катание
Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе на ЧР
Алена Косторная превысила свой же мировой рекорд, набрав 89,86 балла за короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Политика
Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз
Правительства государства Катар и Российской Федерации в пятницу, 27 декабря 2019 года, в здании Министерства иностранных дел Российской Федерации приняли решение подписать соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан двух дружественных стран, — говорится в сообщении.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Ракета «Рокот», которая должна вывести на орбиту три аппарата связи «Гонец-М» и военный спутник, запущена с космодрома Плесецк.
Общество
В Москве похищен лимузин Сталина
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Единоборства
Шлеменко объяснил, почему бой Кадырова и Емельяненко будет настоящим
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умеет достаточно хорошо бороться и бить руками, поэтому поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко будет настоящим и интересным.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Открытие станций коричневой ветки метро в Петербурге перенесли на год
Открытие станций «Юго-Западная» и «Путиловская» переносят на сентябрь 2023 года.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Музыка
Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»
Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Финансы
Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.