Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.

Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор

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