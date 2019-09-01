Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruБукмекеры предвещают скорое увольнение Кононова из «Спартака»

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Букмекеры предвещают скорую отставку Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака». Так, после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 10-го тура чемпионата России, букмекерская компания "Париматч" начала принимать ставки на скорое увольнение Кононова.
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