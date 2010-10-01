РПЛ
ODDS.ruБукмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева
БК Tennisi предлагает коэффициент 15 на то, что Александр Соболев до 2 марта 2020 года окажется в «Зените», «Спартаке» или «Ростове», коэффициент 10 – в «Краснодаре», «Локомотиве», 3.50 – в ЦСКА, и 1.30 «КС». Мне же кажется, что очень возможно, что парня может купить и европейский клуб.
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Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
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Южный Федеральный вчера в 23:35
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Московский Комсомолец вчера в 06:16
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News.ru 04:19
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
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Футбол
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AirPods Pro появились на рендерах
Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.
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Представлен отечественный планшет с процессором «Эльбрус»
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Король Харальд V назвал советских солдат героями Норвегии
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Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
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