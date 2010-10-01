БК Tennisi предлагает коэффициент 15 на то, что Александр Соболев до 2 марта 2020 года окажется в «Зените», «Спартаке» или «Ростове», коэффициент 10 – в «Краснодаре», «Локомотиве», 3.50 – в ЦСКА, и 1.30 «КС». Мне же кажется, что очень возможно, что парня может купить и европейский клуб.

Происшествия Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.

Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Общество Мария Бутина прилетела в Москву Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.

Фигурное катание Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

Общество «Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.

Здоровье Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.

Происшествия В Чечне задержали участника перестрелки в Ростовской области Чеченское МВД сообщило о задержании одного из участников перестрелки на ростовском хуторе Чернозубовка, где 22 октября погибли пять человек.

Кино Глава Минкульта представил базу господдержки кино со списком должников 21 октября министр культуры Владимир Мединский представил базу данных господдержки российского кино.

Музыка Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.

Армия и оружие Минобороны Турции: соглашение Путина и Эрдогана по Сирии выполняется Договорённости по Сирии, достигнутые президентом России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом в Сочи, выполняются в соответствии с намеченным планом.

Происшествия В Новокузнецке в квартире взорвался сейф Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Шоу-бизнес Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.

Футбол Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.

Шоу-бизнес Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA.

Армия и оружие Индия отказывается от российских снарядов Обозреватели указали на то, что переход на американские снаряды будет осуществляться поэтапно.

Автоспорт Нелегальная тормозная система «Рено» использовалась несколько лет Глава «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что инновационная система, помогавшая гонщикам менять тормозной баланс, начала использоваться командой до сезона-2019.

Происшествия Тюменский срочник перед расстрелом восьмерых сослуживцев звонил домой Солдат Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восьмерых человек, в последнем разговоре с отцом выразил желание остаться в армии и служить по контракту.

Гаджеты AirPods Pro появились на рендерах Появилась информация, будто бы на днях компания Apple может представить AirPods Pro.

Здоровье Горизонты онкопомощи (лекция) Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал, как устроена структура онкологической службы в России.