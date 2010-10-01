Футбол
ODDS.ruБукмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева
БК Tennisi предлагает коэффициент 15 на то, что Александр Соболев до 2 марта 2020 года окажется в «Зените», «Спартаке» или «Ростове», коэффициент 10 – в «Краснодаре», «Локомотиве», 3.50 – в ЦСКА, и 1.30 «КС». Мне же кажется, что очень возможно, что парня может купить и европейский клуб.
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Общество
Мария Бутина вернулась в Москву
Армия и оружие
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
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Происшествия
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Происшествия
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Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»
Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок.
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Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
Происшествия
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Общество
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Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
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Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае
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Политика
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Происшествия
СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, мог открыть огонь из-за неуставных отношений.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Футбол
Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»
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Происшествия
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Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
Армия и оружие
РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном
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Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Общество
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Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Канады.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу Аллы Пугачевой
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Хоккей
Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.