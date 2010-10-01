Футбол

ODDS.ruODDS.ruБукмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева

БК Tennisi предлагает коэффициент 15 на то, что Александр Соболев до 2 марта 2020 года окажется в «Зените», «Спартаке» или «Ростове», коэффициент 10 – в «Краснодаре», «Локомотиве», 3.50 – в ЦСКА, и 1.30 «КС». Мне же кажется, что очень возможно, что парня может купить и европейский клуб.
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Дзюба против Соболева, поражение «Спартака» и проблемы ЦСКА с «Динамо». Прогнозы Генича на новый тур РПЛ

Матч ТВ04:40

Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева

ODDS.ruвчера в 06:44
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Общество

Мария Бутина вернулась в Москву

Профиль 04:51
Армия и оружие

В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака

Ранее, 22 октября, иракские военные заявили, что военнослужащие США, вошедшие на территорию страны после вывода войск из Сирии, могут находиться там только транзитом.
Lenta.ru 06:37
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии во время ток-шоу «60 минут»

Председателя правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана выгнали из студии канала «Россия 1» во время эфира программы «60 минут» за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
RT на русском 05:48
Происшествия

12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ

Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Происшествия

Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Футбол

Зобнин тренируется в общей группе и может сыграть с «Локо»

Последним присоединился Зобнин, он провел с основной группой порядка 4 тренировок.
Спорт-Экспресс 07:03
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 10:27
Общество

Валерий Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» жать ему руку

Газета.Ru 06:01
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Политика

В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 04:00
Гаджеты

«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Политика

Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Происшествия

СМИ узнали подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября застрелил восемь человек в военной части в Забайкальском крае, мог открыть огонь из-за неуставных отношений.
РБК 07:27
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Футбол

Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»

В следующем туре Монако на своем поле сыграет против Сент-Этьена, а Нант на выезде встретится с Бордо.
Советский спорт вчера в 16:38
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Армия и оружие

РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном

Коммерсантъ 06:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Газета.Ru вчера в 13:12
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
РБК 03:16
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Фигурное катание

Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при Канады

Двукратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Канады.
МК-Спорт 02:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу Аллы Пугачевой

Максим Галкин показал на фото новую молодежную прическу своей супруги Аллы Пугачевой.
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Хоккей

Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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