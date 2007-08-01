Футбол

ODDS.ruODDS.ruБукмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева

БК Tennisi предлагает коэффициент 15 на то, что Александр Соболев до 2 марта 2020 года окажется в «Зените», «Спартаке» или «Ростове», коэффициент 10 – в «Краснодаре», «Локомотиве», 3.50 – в ЦСКА, и 1.30 «КС». Мне же кажется, что очень возможно, что парня может купить и европейский клуб.
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Соболев и «Зениту» забьет свой мяч, но этого не хватит «Крыльям». Прогноз на матч

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Букмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева

ODDS.ruвчера в 06:44
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СК начал проверку после исчезновения пилота самолета в Пермском крае

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК начали проверку по факту исчезновения в Пермском крае пилота легкомоторного самолета "Сеssпа 172", сообщает ведомство.
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Как может выглядеть серийная Lada Xcode, показали в Сети

Учитывая, что в 2016 году дебютировал концепт Lada Xcode, появилось предположение, что новинкой станет серийная версия.
Tvoe-avto.com вчера в 11:11
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Фигурное катание

Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Армия и оружие

Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии

Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
РЕН ТВ 24 октября в 23:01
Происшествия

Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины

Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Петербургский дневник 14:45
Политика

Встречавшихся с Зеленским украинских военных объявили самозванцами

Люди в военной форме, с которыми президент Украины Владимир Зеленский общался во время поездки в поселок Золотое в Донбассе, не являются представителями вооруженных сил страны и других силовых ведомств.
Lenta.ru 14:31
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

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Муцениеце и Прилучный оделись в стиле total black для премьеры

Пришли поддержать своих коллег многие актеры, включая Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Супруги появились на ковровой дорожке под руку.
Телепрограмма 13:03
Происшествия

Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией

Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.
Украина.ру 03:59
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Общество

Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину

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Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

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Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами

Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Политика

Грузия потеряла 350 млн долларов после запрета полетов из России

Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 млн долларов после введения Россией в июле текущего года запрета на авиасообщение, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
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Нападающий «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Космос

Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона

Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 24 октября в 04:47
Политика

Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса

Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

В португальской больнице города Сан-Бернарду-де-Сетубал был рожден на свет ребенок без носа, глаз и части черепа.
Газета.Ru 00:46
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Телеведущий Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

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«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

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Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей

Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Экономика

Контракт между РЖД и правительством ДР Конго составит $500 млн

Подписанный на текущей неделе меморандум о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и правительством Демократической Республики Конго (ДРК) открывает путь к заключению контракта на сумму в $500 млн.
ТАСС 11:59
Шоу-бизнес

Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой

Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.
Gazeta.SPb 15:04
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Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов

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Российский боец Павлович нокаутировал Грина в первом раунде

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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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