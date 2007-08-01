Футбол
ODDS.ruБукмекеры прогнозируют следующий клуб Александра Соболева
БК Tennisi предлагает коэффициент 15 на то, что Александр Соболев до 2 марта 2020 года окажется в «Зените», «Спартаке» или «Ростове», коэффициент 10 – в «Краснодаре», «Локомотиве», 3.50 – в ЦСКА, и 1.30 «КС». Мне же кажется, что очень возможно, что парня может купить и европейский клуб.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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