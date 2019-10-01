Футбол
Bookmaker-ratings.ruБукмекеры считают Белоруссию фаворитом в матче с Эстонией
10 октября состоится отборочный матч Евро-2020, в котором сыграют сборные Белоруссии и Эстонии. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске и начнется в 19:00. Букмекеры считают, что хозяева имеют больше шансов на победу в предстоящей встрече.
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Происшествия
На борту разбившегося в Конго Ан-72 были двое россиян
На борту разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) грузового самолета Ан-72 было двое граждан России.
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Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня 04:57
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
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МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 09 октября в 10:42
Общество
В Японии стали известны первые жертвы тайфуна «Хагибис»
В Японии в результате тайфуна "Хагибис" погиб один человек. Мужчина в возрасте около 50 лет перевернулся на малолитражной машине.
Российская газета 05:42
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о повторном срыве Киевом разведения сил в Донбассе
Украинские силовики второй раз сорвали процесс разведения войск в Донбассе на участке у населённого пункта Золотое.
Национальная служба новостей 10 октября в 06:47
Шоу-бизнес
Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали
Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Экономика
Власти потратят почти пять миллиардов рублей на строительство культурных комплексов в четырех российских городах
Ранее сообщалось, что общие расходы на строительство и оснащение комплексов могут составить 120 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 06:07
Кино
Актер Роберт Форстер умер в США на 79 году жизни
Популярный голливудский актер Роберт Форстер скончался на 79 году жизни в США.
Дни24 04:42
Происшествия
Скончалась пострадавшая при стрельбе в колледже Керчи преподаватель
RT на русском вчера в 20:59
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 00:00
Спорт
Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.
ТАСС Спорт вчера в 13:23
Культура
Еще четверым российским актерам запретили въезд на Украину
Украинское Министерство культуры запретило въезд в страну еще четверым российским актерам.
Вечерняя Москва 02:02
Футбол
Нойштедтер: Изменить ситуацию в «Динамо» могут только победы
Развернуть ситуацию могут только победы, — отметил Роман. Напомним, что Дмитрий Хохлов подал в отставку с поста главного тренера "Динамо".
Life.ru вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
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Политика
США и Китай достигли частичных договоренностей в области торговли
Вашингтон и Пекин достигли частичных договоренностей по торговле, которые в будущем могут помочь заключить перемирие в торговой войне.
Российская газета вчера в 14:38
Политика
Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США
Ранее Путин заявил, что Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за опасений по азиатскому направлению.
ТК Звезда вчера в 05:25
Происшествия
В Саратове найдено тело 9-летней Лизы Киселевой
Как сообщают СМИ Саратова, 9-летняя Лиза пропала 9 октября. В 07:30 она вышла из домa в школу, но до учебного заведения не дошла.
Московский Комсомолец 10 октября в 17:18
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM вчера в 14:18
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»
Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
ТАСС 06:28
Футбол
«Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет
ODDS.ru 03:50
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Blizzard -- не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25