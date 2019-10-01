Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruБукмекеры считают Белоруссию фаворитом в матче с Эстонией

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10 октября состоится отборочный матч Евро-2020, в котором сыграют сборные Белоруссии и Эстонии. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Минске и начнется в 19:00. Букмекеры считают, что хозяева имеют больше шансов на победу в предстоящей встрече.
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