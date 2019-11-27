28 ноября киевское «Динамо» сыграет со шведским «Мальме» в матче группового этапа Лиги Европы, который пройдет на стадионе «Сведбанк» и начнется в 23:00. Букмекеры считают, что у гостей больше шансов в предстоящей игре.

Букмекеры считают «Динамо» Киев фаворитом в матче с «Мальме»

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