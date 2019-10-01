Футбол
Bookmaker-ratings.ruБукмекеры считают Францию фаворитом в матче с Исландией
11 октября сборные Франции и Исландии встретятся в отборочном матче к Евро-2020, который пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» и начнется в 21:45. Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры. БК «Лига Ставок» дает на победу Франции коэффициент 1,55, что соответствует вероятности 61%.
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Происшествия
Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки
Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
Известия 20:49
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности группировки «Ленинград», прощальный концерт который состоялся в Санкт-Петербурге в субботу.
Взгляд.ру 02:45
Спорт
Велогонщик Брайкович напугал соцсети фотографией ноги после гонки
Велогонщик Янез Брайкович из Словении напугал подписчиков, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию своей ноги после гонки в Хорватии, где он финишировал 38-м.
РЕН ТВ 11 октября в 21:08
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 15:50
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Музыка
Билан захотел поехать на «Евровидение» в третий раз
Билан заявил, что считает прошлогоднее вступление на конкурсе представлявшего Россию певца Сергея Лазарева «офигительным», и высказался в поддержку системы национального отбора, в рамках которой участника «Евровидения» выбирали бы зрители, а не руководство телеканалов, пишет «Газета.ру».
Известия 10 октября в 23:14
Армия и оружие
Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru 19:34
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 11 октября в 15:25
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru вчера в 11:46
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Политика
Трамп рассказал о выполнении Китаем условий торговой сделки
Президент США Дональд Трамп рассказал об изменениях, которые произошли после торговых переговоров с Китаем.
Газета.Ru 18:37
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Здоровье
В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%
«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 17:23
Происшествия
Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске
По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Победа Карачона представляет собой первый значительный успех венгерской оппозиции и первое поражение Виктора Орбана за последние почти десять лет, замечает Le Figaro.
РБК 19:26
Армия и оружие
США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Российская газета 19:39
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва вчера в 09:21
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета 11 октября в 06:56
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Общество
Александр Осипов отчитал министров за неэффективную работу по строительству соцобъектов
Губернатор Забайкалья Александр Осипов отчитал министров за неэффективную работу.
Zab.RU 19:17
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня вчера в 04:57