11 октября сборные Франции и Исландии встретятся в отборочном матче к Евро-2020, который пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» и начнется в 21:45. Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры. БК «Лига Ставок» дает на победу Франции коэффициент 1,55, что соответствует вероятности 61%.

Букмекеры считают Францию фаворитом в матче с Исландией

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