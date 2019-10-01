Футбол
Bookmaker-ratings.ruБукмекеры считают Францию фаворитом в матче с Исландией
11 октября сборные Франции и Исландии встретятся в отборочном матче к Евро-2020, который пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» и начнется в 21:45. Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей игры. БК «Лига Ставок» дает на победу Франции коэффициент 1,55, что соответствует вероятности 61%.
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Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now на Android.
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В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
В Роструде подчеркнули, что привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях.
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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Шнуров рассказал о возможности стать политиком
Российский рок-музыкант Сергей Шнуров не исключил, что может стать политиком, который вбрасывает острые темы для обсуждения в рамках телешоу.
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В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Российский актер Федор Добронравов, исполняющий одну из главных ролей в "Сватах", прокомментировал уход Николая Добрынина из сериала.
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Развеян миф о «всепогодности» кондиционера в авто
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IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
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Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»
Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
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Астраханец сфотографировал галактику, удаленную от земли на 3 млн световых лет
Волга вчера в 04:10
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Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
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Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
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Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
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Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе
На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.
Московский Комсомолец 03:56
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Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Актуальные Новости 01:36
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«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
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