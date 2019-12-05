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РБК КраснодарБукмекеры считают «Краснодар» фаворитом домашнего матча с ЦСКА
Ведущие букмекерские конторы, работающие на территории России, считают ФК «Краснодар» в фаворитом домашнего поединка с московским ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча «быков» с армейцами состоится 7 декабря на стадионе ФК «Краснодар».
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