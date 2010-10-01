Футбол

MetaratingsMetaratingsБукмекеры считают «Локомотив» фаворитом в матче со «Спартаком»

Локомотив — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
5 фото
Букмекеры явным фаворитом поединка считают хозяев поединка. Так, например, букмекер «Бетсити» предлагает коэффициент 1,97 на победу команды Юрия Семина. При этом непроигрыш «Спартака» (ничья или победа) оценивается лишь немногим ниже: в БК GGbet можно поставить на этот исход по коэффициенту 1,89.
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