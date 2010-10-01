Футбол
MetaratingsБукмекеры считают «Локомотив» фаворитом в матче со «Спартаком»
Букмекеры явным фаворитом поединка считают хозяев поединка. Так, например, букмекер «Бетсити» предлагает коэффициент 1,97 на победу команды Юрия Семина. При этом непроигрыш «Спартака» (ничья или победа) оценивается лишь немногим ниже: в БК GGbet можно поставить на этот исход по коэффициенту 1,89.
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«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы Тедеско перед дерби с «Локо»
Чемпионат25 октября в 12:21
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