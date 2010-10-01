Футбол

MetaratingsMetaratingsБукмекеры считают «Локомотив» фаворитом в матче со «Спартаком»

Локомотив — Спартак
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
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Букмекеры явным фаворитом поединка считают хозяев поединка. Так, например, букмекер «Бетсити» предлагает коэффициент 1,97 на победу команды Юрия Семина. При этом непроигрыш «Спартака» (ничья или победа) оценивается лишь немногим ниже: в БК GGbet можно поставить на этот исход по коэффициенту 1,89.
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