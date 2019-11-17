Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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с чего всё началось

Украинские военные корабли покинули Керчь

В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.
Коммерсантъ03:22

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Россия передаст Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли

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Главные анонсы 18 ноября

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Передача украинских кораблей в Черном море состоится 18 ноября

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Как из Керчи буксировали корабли ВМС Украины - видео

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Корабли ВМСУ покидают порт в Керчи. Эксклюзив «Крым 24»

Крым 2406:06
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:42, Вашингтон
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