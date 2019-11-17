Политика
РИА НовостиВ Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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с чего всё началось
В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.Коммерсантъ03:22
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