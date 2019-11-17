В Керчи началась буксировка задержанных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей.

с чего всё началось

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

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