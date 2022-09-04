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Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФ

Болгарии придется брать кредиты на газ ради спасения от зимних холодов, поскольку из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России, цены на голубое топливо станут неподъемными.
Lenta.ru
"Зимой цена на природный газ будет неподъемной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты — единственное спасение", — уверен он.
РИА Новости
По мнению Куюмджиева, альтернативы российскому газу в регионе все еще нет, хотя США продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа.
ПРАЙМ
В августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта.
РИА Новости

Подробнее о событии

Bulgaria On Air: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за отказа от контракта с «Газпромом»
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Явор Куюмджиев: кредиты – единственное спасение при такой цене на газ
ИноСМИ22:40
Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты ради спасения от дефицита газа
Газета.Ru02:19
Эксперт Куюмджиев: Софии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении России
РИА Новости02:19
Эксперт по энергетике Куюмджиев: зимой Болгарию спасут только кредиты на газ
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Эксперт по энергетике Явор Куюмджиев: Болгарии от холода поможет только кредит на газ
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Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФ
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