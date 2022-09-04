Lenta.ruBulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФБолгарии придется брать кредиты на газ ради спасения от зимних холодов, поскольку из-за глупости, допущенной властями страны в отношении России, цены на голубое топливо станут неподъемными.Lenta.ru"Зимой цена на природный газ будет неподъемной и для граждан, и для бизнеса. Кредиты — единственное спасение", — уверен он.РИА НовостиПо мнению Куюмджиева, альтернативы российскому газу в регионе все еще нет, хотя США продолжают убеждать страны Европы в целесообразности покупки американского сжиженного природного газа.ПРАЙМВ августе власти Болгарии заявили, что отказываются обсуждать с "Газпромом" заключение нового газового контракта.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМолваМолваПолитРоссияИноСМИГазета.RuТелеканал 360°Комсомольская правдаИнфоСМИФАНАргументы и ФактыSolenka.infoВ ТатарстанеREGNUMPravda.RuLive24Экономика сегодняПолитическая ЭкспертизаНовостной фронтГЛАС.RUЦарьградЯмал-МедиаНародные новостиiReactorПодробнее о событииBulgaria On Air: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за отказа от контракта с «Газпромом»Российская газета04:34Явор Куюмджиев: кредиты – единственное спасение при такой цене на газИноСМИ22:40Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты ради спасения от дефицита газаГазета.Ru02:19Эксперт Куюмджиев: Софии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РоссииРИА Новости02:19Эксперт по энергетике Куюмджиев: зимой Болгарию спасут только кредиты на газФАН01:50Эксперт по энергетике Явор Куюмджиев: Болгарии от холода поможет только кредит на газВ Татарстане23:21Bulgaria ON AIR: Болгарии придется брать кредиты на газ из-за глупости в отношении РФLenta.ru03:00Показать ещёОценить1,2KПоделиться